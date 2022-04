La clientèle gâtée pour les 7 ans du marché de Herve

Les clients étaient ainsi gâtés: ils recevaient des bons un pour mug floqué avec le nouveau logo de la commune et pour un verre de vin de Vacqueyras (commune du sud de la France avec laquelle Herve est jumelée depuis 2016).

Selon l’échevin en charge du commerce, Jean-Marc Monseur (HDM), ce rendez-vous fonctionne, notamment grâce à l’aide du passage apporté par les activités sportives qui se passent non loin, au complexe André Smets: "On se bat pour faire vivre ce marché. Il commence à bien fonctionner, il y a une clientèle très régulière, mais on espère encore faire mieux."

Le manque de places de parking à Herve, entraîné par le début du chantier du site Chapelier, ne décourage pas la clientèle, selon l’élu. "Il faut reconnaître que le samedi matin c’est le jour le plus délicat, mais il y a quand même moyen de trouver de la place d’autant plus qu’il y a une partie du parking qui reste accessible en face du stade. Pour les manifestations sportives, un parking de délestage existe près de la maison du tourisme" , rappelle-t-il.

La croissance pour le marché pourrait même venir à terme avec la nouvelle dynamique que le projet fini amènera au quartier . "À l’avenir, on espère que le marché va encore prendre de l’extension avec l’essor du site Chapelier puisque c’est juste à côté" , indique l’échevin.

Il ne reste plus qu’à patienter quatre ou cinq ans…