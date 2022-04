Nouveau projet pour le site de l’ancien Delhaize

La surface conséquente (600 m2) et l’emplacement stratégique entre la rue des Écoles et la rue de la Station gonflaient l’appétit du propriétaire qui évoquait, début 2013, un parking de 34 places, 22 unités de logements et 5 surfaces commerciales. S’en étaient suivis deux pétitions (2013), un classement en "site à réaménager" (2015) et une démolition des bâtiments (janvier 2017)… Avec, fin 2019, l’annonce d’un dépôt de projet pour 18 appartements à Pâques 2020. Et c’est, in fine, à Pâques 2022 qu’un nouveau dossier fut officiellement introduit au service de l’Urbanisme de la Ville de Herve.

"Le dossier est déclaré complet et le projet sera prochainement affiché, je pense qu’on a 15 jours pour lancer l’enquête publique , avance Roger Garsoux, pour l’atelier d’architecture Garsoux et partenaires. Tous les partis ont toujours soutenu ce projet mais il a fallu introduire une procédure de site à réaménager et c’est devenu un dossier géré par la Région. On doit notamment supprimer un étage rue de la Station et favoriser un transfert intérieur pour les usagers."

Le projet a mûri, et l’avènement du Site Chapelier ne justifie plus les cinq commerces ou surfaces de service. "Il y a une nouvelle dynamique et nous n’aurons ici que 18 logements, sans parking souterrain (il y aura 27 places dont 16 couvertes). On pourra passer sous les bâtiments des deux côtés pour arriver sur un îlot très ouvert, végétalisé et avec une priorité donnée aux piétons. Si cela restera un espace privé, on pourra y passer pendant les heures de journée. Au niveau de la volumétrie, la maison de maître dans la rue des Écoles donne le gabarit. Rue de la Station, on est au niveau de l’existant puisqu’on a enlevé un étage (ce seront des rez +2, seul un appartement sera en rez + 3). Les logements seront desservis par un ascenseur, ils disposeront d’une à trois chambres pour de 55 à 110 m2. Et on respecte le code civil pour les balcons, en accentuant même les écrans pour limiter les vues obliques. On a fa it très attention."

Les citoyens disposeront prochainement des vues sur ce projet crucial pour le quartier.