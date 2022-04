Le char charneutois remporte le concours de la Cavalcade

Comme à l’accoutumée, dix Herviens désignés par le Syndicat d’initiative le long du cortège ont voté pour le plus beau char local. Et cette année, il n’y a pas trois mais quatre comités récompensés. "Après recomptage et pour être honnêtes et respectueux envers le travail effectué par chacun, il y a une parfaite égalité pour la 3eplace entre Bolland et Xhendelesse. Les deux comités recevront donc chacun 350 €!" , indique le Syndicat d’initiative hervien.