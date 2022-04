Un nombre record de visiteurs pour une 144e Cavalcade très attendue

Après deux années de pauses forcées à cause du Covid, Herve retrouvait ce week-end de Pâques sa Cavalcade pour une 144eédition plus désirée que jamais. "C’est une réussite, depuis le début des festivités vendredi, le public et l’ambiance sont au rendez-vous" , nous glissait ce lundi le président de la Cavalcade, Raphaël Bontemps, quelques minutes avant le début du cortège. Les spectateurs étaient nombreux à se masser dans les rues de Herve. "Aujourd’hui, on peut tabler sur 60000 spectateurs. C’est exceptionnel, bien plus que d’habitude" , se réjouissait le président avant de poursuivre, "Les gens n’ont plus eu l’occasion de voir la Cavalcade depuis trois ans: ça manquait à tout le monde."