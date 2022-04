Un marché des confréries au bon goût du Herve (+ photos et vidéo)

Pour l’occasion, il y avait un peu moins de participants que d’habitude, soit cinq groupes au lieu d’une petite dizaine habituellement. "Il y a eu légèrement moins de concurrents mais c’est normal, explique le président de la cavalcade, Raphaël Bontemps. Il faut relancer après trois ans d’arrêt et deux éditions reportées, la motivation. Mais avec ce qui s’est passé ce dimanche après-midi lors du Herve King, je ne doute pas que nous croulerons sous les inscriptions l’an prochain!"

Car il est vrai que ce concours du Herve King a livré son lot de surprises et de suspense. Mais surtout une sacrée dose de bonne humeur et d’ambiance digne des grands jours du concours. Les participants ont donc effectué diverses épreuves, dont celle du plus rapide mangeur de Herve. Un concours pour le moins piquant et où certains participants ont eu des difficultés à avaler le fromage en quelques minutes alors que d’autres en ont englouti en à peine moins d’une minute! Au final, c’est la jeunesse de Bruyères, tenante du titre, qui remporte à nouveau ce trophée.De quoi mettre de l’ambiance plus qu’il ne fallait durant le concours et même après! "On sent une ville qui revit avec des Herviens qui sont heureux de se retrouver. La convivialité était notre cheval de bataille cette année" conclut le président de la cavalcade, heureux.