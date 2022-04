Une édition de ce festival d’humour qui est marquée par une nouveauté de taille, à savoir un changement de lieu. En effet, le chapiteau de la place Albert 1er, qui est d’habitude le lieu des représentations lors des précédentes éditions, a changé de configuration pour permettre une meilleure ventilation, Covid oblige. Mais avec des côtés ouverts, impossible d’y tenir un spectacle digne de ce nom. Dès lors, les organisateurs se sont tournés vers l’espace Georges Dechamps qui a fait le plein pour l’occasion. "Le Caval’Rire s’est très bien passé, résume le président de la cavalcade, Raphaël Bontemps. Le public a répondu présent et on a eu droit à un spectacle d’humour extraordinaire."

Cela est dû notamment à l’affiche. Elle était d’abord composée des lauréats de la demi-finale de 2020, qui ont patiemment attendu que le virus s’en aille quelque peu pour fouler les planches. Ainsi, Josiane de Liège, Ali khaki, Bilal Lasiri, Franck Philippe et Kostia Zielonka ont bien mis l’ambiance et fait marcher les zygomatiques. "Il y avait en première partie les finalistes du concours d’humour de 2020 qui n’a pu avoir lieu et ils ont tous répondu présents pour revenir. Enfin, il y avait Freddy Tougaux pour clôturer avec son spectacle." Avec son humour piquant comme le Herve et truffé de jeux de mots, le spectacle de Freddy Tougaux a unanimement été apprécié par les spectateurs.

Quant au futur, le Caval’Rire reviendra dans le chapiteau de la place Albert 1er dès l’an prochain. "L’objectif est de rapatrier le Caval’Rire sur l’esplanade de la place Albert 1er. Le Caval’Rire aura lieu sur cette place car, même si l’espace Dechamps apporte beaucoup de confort, il y a plus d’espace dans le chapiteau."