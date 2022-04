Série Cavalcade de Herve (5/6): Une 15e Grosse Tiesse di Hève avec Popeye Piters

L’idée d’un retour des grosses têtes a germé et tout "a recommencé il y a cinq ans. On a commencé à divaguer entre quelques copains en se disant qu’on allait refaire des grosses têtes comme à l’époque mais, cette fois, sous forme de caricatures de personnages. En partant de là, on a retrouvé une des grosses têtes de l’époque, qui se trouvait dans un grenier. C’est un policier de l’époque napoléonienne. Puis on s’est mis à chercher des gens pour réaliser ces grosses têtes. On a pensé à des grands artistes de notre région comme Robert Alonzi, Gérald Faway, Guy Zinnen et Fred Noens. Et immédiatement, ils ont adhéré au projet."

Des artistes qui sont d’ailleurs heureux de faire vivre le folklore local à travers leurs créations. "Je me rappelle encore de Robert Alonzi portant la première grosse tête en étant torse nu dans sa cuisine.C’était truculent! Ainsi, ils nous ont réalisé, il y a cinq ans donc, douze grosses têtes. Désormais, on en a quatorze, avec une quinzième qui va être présentée cette année."

Il s’agit d’un illustre sportif de la localité malheureusement parti il y a quelques années. "C’est une tête de Popeye Piters réalisée par Gérald Faway. Il l’a choisi je pense car son faciès parlait à Gérald. On est très content par rapport aux familles qui sont ultra-fières. C’est un des premiers défunts que l’on a. Popeye a été terminé ce vendredi et a été présenté en primeur à la famille sur le coup de 16 heures. Elle a souhaité la voir en avant-première dans l’atelier de l’artiste."

Quant au futur, le groupe des Grosses Tiesses di Hève regorge d’idées. "Il y a encore des projets, comme peut-être des petites reproductions qui seront revendues pour les artistes. Il y a une demande à ce sujet.Ensuite, nous, avons envie de faire des sorties sporadiques, sans communication et dans des endroits improbables. Enfin, notre groupe est ouvert à toute personne qui souhaiterait adhérer au projet. On peut nous contacter via le syndicat d’initiative."