Mis à part les deux porte-drapeaux et le chef de Clique, tous les autres joueront du tambour ou du clairon, comme d’habitude.

À la différence que cette fois, et pour les deux prochaines années également, le groupe sera en début de cortège.

Les spectateurs herviens ont l’habitude de voir les musiciens de la Clique le dimanche, aux côtés des géants.

"C’était notre volonté de parader le lundi, puis le syndicat d’initiative nous a devancés en nous proposant de le faire. On était contents évidemment." poursuit Benjamin Boulanger, avant de préciser: "Ce cortège attire les habitants de Herve, mais aussi ceux des alentours. Donc il y a encore plus de monde." Ce sera d’ailleurs la première Cavalcade de nouvelles jeunes recrues. En effet, la Clique a créé sa propre académie en 2019 afin de former de nouveaux Cliquards. Composée d’une vingtaine de jeunes, certains ont déjà eu l’occasion de participer à quelques sorties, mais encore aucune comparable à la Cavalcade de Herve. Les 55 participants regroupent donc plusieurs générations. De 10 à 66 ans, ils porteront tous leur traditionnel béret blanc, qui les rend reconnaissables entre tous.

Stressé et impatient

Du haut de ses 10 ans, Yann Demez est l’un des plus jeunes Cliquards. Dans quelques jours, il participera à sa première Cavalcade. Lui qui voyait le groupe habillé de blanc passé devant chez lui depuis tout petit, il a décidé de rejoindre à l’Académie il y a deux ans.

"Quelques copains étaient déjà inscrits, donc j’y suis allé aussi. Et nos liens se sont renforcés." explique-t-il. Il se dit stressé et impatient pour cette grande première, même si c’est déjà sa quatrième sortie avec la Clique. Au contraire de plusieurs membres, le jeune joueur de clairon n’a pas d’ancêtre Cliquard mais sa famille est très ancrée dans le folklore hervien. Sa maman confie même qu’elle aussi aurait aimé rejoindre le groupe.

Malheureusement pour elle, cette société musicale est exclusivement masculine. Et pourquoi ne pas créer un groupe de Cliquardes à Herve?

Continuer à redynamiser la Clique pour les 100 ans

A l’étranger?

Parmi les nombreux projets qui se bousculent dans la tête du président de la Clique de la Royale Saint-Jean, il y a celui de prendre part à des événements à l’étranger. "On a déjà participé à des concours de musique militaire en France. Maintenant, j’aimerais aussi aller dans des pays un peu plus loin. On sait qu’on ne va pas forcément gagner parce que nous ne sommes pas des professionnels, on fait ça pour le plaisir et on est toujours en train de former des membres. Mais le but est de participer, et de passer un bon moment tous ensemble." Il précise que ce n’est pas encore pour tout de suite. "On a des jeunes dans nos rangs, et on en est responsables."