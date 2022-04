De l’école à la cavalcade

Avec cette activité, l’association de parents a pour objectif "de nouer des liens entre les familles et les parents.Il faut savoir aussi que notre association est totalement indépendante par rapport à l’école de Charneux. Habituellement, nous organisons deux ou trois fois l’année des activités entre parents et enfants. Mais ce sont plus des activités pour récolter de l’argent pour l’école.Ici, c’est pour tisser des liens et que les enfants et parents se voient dans un cadre différent que dans le cadre scolaire."

Et pour la cavalcade, tant les enfants que les parents n’ont pas chômé, que ce soit en 2020 ou cette année. "On prépare cela pendant plusieurs mois. Et on essaie de travailler par groupes car si on travaille tous ensemble, ce n’est pas simple de prendre des décisions ou pour avancer. On a donc une commission plus féminine pour les costumes et les décorations. Et une partie plus masculine pour la structure et la construction du char." Ainsi, le groupe s’organise en essayant de "profiter des compétences de tout le monde.Par exemple, on a un papa menuisier qui s’est occupé de la structure du char, un autre ingénieur qui est intervenu pour la conception, on a les mamans et mamies pour la couture… Mais notre objectif est aussi que les enfants participent à la construction. Donc on réalise des choses assez simples pour qu’ils puissent mettre la main à la pâte comme pour la peinture, pour préparer des petits paquets de chiques à distribuer, des chorégraphies… On veut que ce soit accessible à tous, également au niveau du prix où on limite au maximum les dépenses avec beaucoup de récupération et du fait maison."