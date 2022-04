Les frères Bosard en tracteur

Tracteur, salopettes et confettis

La cavalcade de Herve n’a pas imposé de thème cette année, laissant ainsi libre cours à l’imagination des deux festivaliers. Pour cette 144eédition, ils ont décidé de rester fidèles à leur métier. Ce sera un tracteur grandeur nature qui paradera, avec quelques dessins de vaches sur un bloc à l’arrière du char. "Peut-être encore une journée, et on aura terminé. Il ne reste plus qu’un peu de peinture et quelques petits détails, et on sera prêts." explique le duo. Une septantaine de participants accompagnera le char. Des membres du patro et de la jeunesse de Bolland seront présents, tous costumés. Pour les garçons, ce sera salopettes aux bretelles bleues. Les filles, quant à elles, ont le choix entre la même salopette, mais avec des bretelles roses ou une combinaison de vache. "Ce sont elles qui ont proposé cette combinaison, on n’y est pour rien!" plaisante Jean-Philippe Bosard. Dj Billy sera évidemment encore de la partie. Et ceux qui auront l’honneur d’être dans le tracteur pour lancer les 150 kg de chiques aux spectateurs, se sont évidemment les enfants des frères. Entre 300 et 400 kg de confettis sont également prévus. "C’est énorme, on ne sait même pas s’il y aura assez de place pour tout prendre avec nous."

Les retrouvailles

Après une pause de deux ans due à la situation sanitaire, les festivaliers seront enfin de retour dans les rues de Herve, avec toujours la même passion. Le duo se réjouit: « On continue de le faire pour le folklore et l’amusement. Et puis, c’est toujours un plaisir de faire la fête avec les Herviens. »

Les chars sont enfin de sortie

Deux années de Covid, deux années d’absence de folklore. Ils n’ ont eu la confirmation qu’au passage en code jaune, mais cette période loin des spectateurs de la cavalcade est enfin derrière eux. Stéphane et Jean-Philippe Bosard sont plus que prêts. Ils façonnent leur char depuis 2019. «Si on avait attendu la confirmation de la bonne tenue de la cavalcade, on n’aurait jamais su construire un tracteur comme celui-ci.» Alors qu’habituellement, ils commencent à penser à leur création en septembre pour y travailler tous les deux sur leur temps libre, cette fois ils se disent prêts et espèrent voir beaucoup de spectateurs lors de ces retrouvailles folkloriques.

Les habitués des podiums

Chaque année, la cavalcade de Herve désigne les trois chars les plus beaux, voire les plus impressionnants. Cela fait une dizaine d’années que les frères participent, et ils ont déjà eu la chance de se retrouver sept fois sur le podium. Le char en avion, celui à l’effigie d’Harry Potter ou encore en forme de voiture Cars, les thèmes des saisons précédentes les ont bien inspirés. Ils sont désormais des habitués des récompenses. «En plus de retrouver le public, on espère aussi retrouver notre podium. Si on pouvait de nouveau être récompensés, ce ne serait pas mal je pense.», avoue Jean-Philippe Bosard en riant. À la dernière édition en date, en 2019, le groupe de Bolland a été récompensé par un deuxième prix, avec leur char sur le thème du casino. Gare au groupe de Grand-Rechain, qui eux aussi sont régulièrement décorés. Même s’ils n’ont pas encore découvert les autres chars, le groupe de Bolland est confiant. «Faisons une photo pour faire trembler la concurrence!»