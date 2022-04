Le herve au cœur de la Cavalcade

Une dizaine de jours avant le grand jour, malgré le timing serré, il ne reste plus qu’à vérifier le matériel, distribuer les habits et surtout donner un bon coup de nettoyage au char… resté dans un hangar pendant deux ans. Lundi prochain, ils seront une vingtaine, petits et grands, à défiler dans les rues de Herve. "On ne sait pas être beaucoup plus car nous n’avons pas des tenues illimitées, mais le plus important de toute façon c’est de mettre une bonne ambiance autour du char" , appuie le trésorier de la confrérie, Jean-Marc Cher.

La spécificité de ce groupe "historico-folklorique" dévoué à la promotion du fromage de Herve, c’est la distribution de cette spécialité. "Deux mille fromages de Herve sont distribués lors du cortège, mille par les fromagers et mille par la Confrérie du herve. Ce sont des demi-fromages, de 100 grammes produits pour l’occasion par Terre de fromages" , précise le trésorier.

"C’est du doux que l’on donne parce qu’il faut que ce soit un fromage plus passe-partout puisque le public n’est pas forcément connaisseur ", lance la secrétaire. "On privilégie le doux également parce qu’il est moins affiné et qu’il se conserve mieux…" , ajoute Jean-Marc Cher, fromager de formation. C’est plus pratique quand il fait chaud, il n’y a bien sûr pas de frigos sur le char!

Lors de cette 144eCavalcade, la Confrérie du herve va a également organiser, avec le Syndicat d’initiative, un marché des confréries, qui se tiendra le dimanche en plus de son concours "Herve King".