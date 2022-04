Préparation de la Cavalcade : une famille meneuse d’attelages

Dans quelques jours, toute la famille sera dans les rues herviennes et mènera leurs attelages à la cavalcade.Stéphanie guidera quatre chevaux de traits, Lilas notamment pour qui ça sera une première. " On essaye toujours de mettre un jeune dans un attelage pour qu’il puisse apprendre avec des chevaux habitués. Ici, comme ça fait deux ans qu’on n’a rien fait, il y a plus de jeunes pour qui c’est une première. " Depuis des semaines, ils entraînent donc leurs animaux à tirer les calèches ou à marcher ensemble par exemple. " On a déjà constitué nos attelages.On a des chevaux qui ne sont pas à nous et qui sont venus ici pour s’entraîner, voir s’ils arrivent à travailler avec les nôtres.C’est très important d’apprendre au cheval à être patient car dans un cortège il doit s’arrêter, marcher au pas… Il y a du bruit et du monde alors on doit les entraîner à toutes les situations. "

Après deux annulations, Christian a évidemment hâte de retrouver la cavalcade, même s’il y a un petit stress supplémentaire cette année. Il a dû trouver de nouveaux meneurs et des nouveaux chevaux: " Ce n’est pas évident de trouver des bons meneurs.Il faut être à l’écoute de son animal, remarquer les signes de stress lorsqu’il souffle, qu’il bouge la tête ou qu’il fait beaucoup de petites crottes par exemple. J’ai un petit stress car j’ai dû recruter de nouveaux meneurs, j’espère que ça ira bien. "

Au total, 18 chars seront tirés par des attelages.Christian lui, n’en mènera aucun mais aura ses yeux un peu partout et veillera à ce que tout se passe bien pour la foule, mais surtout pour les chevaux.