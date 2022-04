Toute la magie de Disney et Harry Potter à Battice (+ vidéo)

En effet, une grande bourse s’est tenue tout au long de ce week-end. L’occasion de dénicher l’un ou l’autre personnage que l’on n’a pas encore dans sa collection ou de repartir avec un cadre magique représentant à la fois Voldemort et Harry Potter. Mais cette bourse, qui en était à sa troisième édition, était aussi très fournie en animations. Il y eut pour les plus jeunes de multiples chasses aux œufs ou, plus original, des rencontres avec Hedwige, qui n’est autre que la chouette d’Harry Potter.

Ensuite, pour les spécialistes du genre, il y a aussi le dimanche un grand concours de cosplay, soit se déguiser dans le but de jouer le rôle d’un personnage de fiction en imitant son costume. Ou encore un concours de… baguettes magiques. Inutile de dire que ce dernier sort évidemment tout droit des livres et films de J.K.Rowling ou de Poudlard. Une activité qui fut donc fort sympathique et qui a attiré des personnes de la région mais aussi venant de plus loin expressément pour participer à cet événement.