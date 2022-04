ING Belgique, qui comptait encore 405 agences fin 2021 (avec les agences indépendantes, environ 300 agences), passerait fin 2022 à 350 agences. La coupe serait réalisée dans les agences statutaires de la quatrième banque du pays: de 94 (fin 2021) à 50 agences statutaires. L’objectif d’ING est simple: moins d’agences mais des agences plus spécialisées, avec davantage de personnel. Il convient aussi, pour le groupe, de s’adapter"à une diminution de la fréquentation en agence", conséquence directe des"clients qui ont de plus en plus recours aux opérations bancaires à distance".Et cette réduction se ferait, selon ING, sans toucher à l’emploi (près de 7000 personnes).

Pas de décision officielle à ce stade

Au niveau de la région verviétoise, outre l’agence statutaire de la chaussée de Heusy à Verviers, ING s’appuie sur l’agence de la rue de Herve à Battice. Mais celle-ci serait, selon nos sources, menacée.Et le personnel serait réorienté vers Blegny et l’agence statutaire du Fort à Barchon. Contactée par nos soins, ING Belgique ne confirme pas l’information… sans pour autant la démentir fermement."Aujourd’hui, aucune décision officielle concernant l’agence de Herve n’a été évoquée par ING Belgique. Notre agence est accessible jusqu’à nouvel ordre", présente Joëlle Neeb, responsable pour les relations média. Elle précise, par ailleurs, que la décision sera communiquée en priorité aux clients de l’agence concernée."N’importe quelle décision d’ING, qui est de nature à changer les habitudes de ses clients, leur est communiquée en priorité. C’est notamment le cas lorsqu’une agence doit fermer ses portes", précise ING Belgique.

Nous avons joint l’échevin du Commerce de la Ville de Herve, qui était en collège ce jeudi (et à donc pu interpeller le collège communal à ce sujet), il n’est à ce stade "pas au courant"d’une fermeture de l’agence de Herve. Quant à Marc Drouguet, bourgmestre de Herve, il n’en a pas non plus été informé."Avant les banques quittaient les centres de Herve et de Battice… Si maintenant elles quittent carrément la commune", déplore-t-il.

Les clients de l’ING de Herve seront donc informés en priorité sur une éventuelle fermeture de l’agence de Battice.