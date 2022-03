Les bénévoles lancent un appel aux dons pour un hôpital de Lviv

"Nous étions déjà là au moment des inondations, pour organiser la récolte des dons au sein de la chapelle", raconte Christel Notaert, actuellement en arrêt maladie et disposée à aider son prochain, à"revenir vers quelque chose de plus humain". Et la Hervienne de poursuivre. "Lorsque le conflit a éclaté en Ukraine, j’ai recontacté Wassila (NDLR: Solhi, cheffe de service à l’Administration) pour savoir si quelque chose était prévu… Je pouvais me consacrer, mais en trouvant l’équilibre avec ma vie de famille (ce qui n’était pas le cas pendant les inondations). Du coup, j’ai demandé s’il y avait moyen de faire quelque chose, comme pendant les inondations. Nous avons pu nous organiser au sein de la chapelle… Ça a pris de l’ampleur, même si l’afflux de dons n’est pas du tout comparable à celui des inondations."

Une fourmilière en contact avec une association d’Etterbeek

Des dons oui, mais pour aller où? Et comment? À ces questions, Wassila Solhi a trouvé une réponse via une structure d’Etterbeek, une association qui organise des convois vers la Pologne et l’Ukraine."Elle ne voulait pas stocker sans avoir de convoi, donc on collabore avec eux. On est un relais pour eux."Un relais efficace, puisque les Herviens sont organisés, méticuleux. Chaque don est rangé, trié, étiqueté en ukrainien (via une traduction électronique). Pour les besoins, Christel Notaert se renseigne, s’interroge aussi. "Au début, on s’est demandé ce dont les gens avaient le plus besoin. De la nourriture, mais aussi des médicaments, des pansements, des éléments moins communs (des sondes urinaires, par exemple). On reçoit beaucoup de médicaments… qu’on donne en priorité à Ewa et Lukas."

Ils ont même acheté une ambulance

Ewa et Lukas sont deux associés, des sous-traitants pour l’entreprise 4M (LucBel). Au sein de leur entreprise œuvrent des Ukrainiens. Un lien direct, donc. "Les familles du personnel sont en sécurité, mais ils font des allers-retours vers l’Ukraine. Eux passent la frontière avec les dons. Ils ont, par exemple, acheté une ambulance en Pologne et l’ont immatriculée et assurée pour l’Ukraine. Ils sont en contact avec un chirurgien de Lviv pour établir les besoins. Ce dernier est d’ailleurs très reconnaissant de ce qu’il reçoit. Là, ils ne sont pas équipés pour faire face, en quantité et en qualité, à des blessures de guerre.

En Ukraine, ils demandent du matériel très spécifique et très coûteux, on essaye de remuer les hôpitaux et entreprises de la région pour du matériel éventuellement plus aux normes chez nous, mais qui pourrait toujours fonctionner. Mais nous ne sommes pas spécialisés dans ce domaine… On fait ce qu’on peut. Ewa et Lukas achètent des sacs et des gilets tactiques, des civières… Mais financièrement ils ne peuvent plus suivre. Si on peut leur donner un coup de projecteur, sensibiliser les gens aux dons spécifiques pour le médical et la nourriture (pour enfant, pour adulte mais facile à manger et à préparer), on le fait."

Hôpitaux, scouts… Ils ont besoin de vous

La liste des besoins est actualisée chaque semaine sur Facebook (celui de Christel Notaert, surTu es un vrai Hervien si…, sur celui de la Ville, etc.)."On pense aussi à organiser une petite cagnotte, et tout ce qui sera pris sera directement envoyé à l’hôpital Lviv (on parle de 15000 € pour des machines d’un hôpital en Pologne), mais c’est compliqué. On demande également beaucoup de bougies. Là, l’appel est destiné aux hôpitaux, aux scouts de Herve, aux personnes qui auraient du matériel médical…", conclut Christel Notaert, alias bénévole Bisounours.

Envie de les aider? La chapelle est accessible aux heures d’ouverture de l’administration, et les bénévoles actualisent l’horaire de leur présence chaque semaine. Parce qu’il suffit d’un petit geste ici, pour aider beaucoup là-bas.

Pour entrer directement en contact avec Ewa Pedziwiatr: ewa.lucbel@gmail.com. Elle recherche des appareils de médecine non-utilisés en Belgique.