Cavalcade: un premier char pour le Hervien Franck Dubois et son comité

Depuis plus de trente ans, le Hervien Franck Dubois s’investit dans la Cavalcade. Il en aura finalement porté toutes les casquettes.En effet, après avoir été « collecteur, organisateur et puis président », il y participera cette année avec le comité de jumelage de Herve-Vacqueyras, qu’il préside. »C’est la première fois qu’on le fait.On s’est dit qu’en tant que comité hervien, on devait rassembler toutes nos forces vives pour faire un char afin d’aider et de montrer notre soutien au comité et au nouveau président de la Cavalcade », avance-t-il.