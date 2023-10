Inondations 2021 : la reconstruction des berges et du paysage de la vallée de la Vesdre

Il fait partie des 50 chantiers rapides ("Quick Win") validés ou en cours de l’être par le gouvernement wallon. Ce sont des chantiers qui ne nécessitaient pas de modélisations hydrauliques précises, à savoir comment se comporte le cours d’eau. Par exemple, à Eupen, "le barrage avait une capacité limitée à délester, en raison d’une vanne historique située en aval, bloquée par un collecteur. Avant, elle servait de plan d’eau pour les loisirs comme le kayak. Ça n’a plus d’utilité aujourd’hui. Nous avons agi sur deux choses: augmenter la capacité de délestage et le retrait de cette vanne. Ça veut dire que quand il y aura un événement, ça permettra de vider plus rapidement le barrage", détaille Sébastien Gailliez, directeur faisant fonction de la direction des cours d’eau non navigables du Service public de Wallonie (SPW). Les travaux ont permis d’augmenter cette capacité en passant de 30 m³/s à 50 m³/s, des chiffres qui sont encore à confirmer en attendant les résultats des dernières modélisations, ajoute-t-il.

De cette manière, "on pourra mieux anticiper les inondations. On va pouvoir vider légèrement le barrage – cependant, on ne peut pas tout vider car une partie sert à la potabilisation – mais on pourra vider plus rapidement de manière à pouvoir contenir plus d’eau lors des inondations."

La ministre Céline Tellier a recontré l’échevin des travaux eupenois Michael Scholl à Eupen. ©EdA

Cette méthode de travail s’inscrit dans le plan de relance du gouvernement de Wallonie. "Le fait d’avoir supprimé ce seuil qui empêchait l’eau de circuler d’une façon cohérente, ce sont des aménagements qui ont été pensés “sans regrets”. C’est-à-dire qu’on sait aujourd’hui que supprimer ces aménagements et les repenser, c’est une façon d’améliorer la robustesse de la vallée de la Vesdre et surtout réduire le risque d’inondations. Parce qu’on sait que ces changements climatiques vont être de plus en plus fréquents à l’avenir", souligne la ministre régionale de l’Environnement et de la Nature, Céline Tellier (Écolo), en visite ce jeudi à Eupen et à Chaudfontaine.

Ces travaux sont une "nécessité technique et psychologique", a insisté le bourgmestre de Chaudfontaine, Daniel Bacquelaine (MR). En effet, la reconstruction des berges permet d’une certaine manière de rassurer les sinistrés qui ont subi les inondations de juillet 2021.

Tout comme à Eupen, la réception provisoire des travaux accomplis à Chaudfontaine marque une nouvelle étape qui vise la mise en place des aménagements durables pour mieux protéger les habitants de la vallée de la Vesdre de nouveaux risques de crues. "Après avoir connu l’apocalypse en 2021, nous sommes heureux du travail considérable qui a été fait", a ajouté le ministre-président du gouvernement wallon, Elio Di Rupo (PS).

Au total, ce sont 453 millions qui ont été dégagés pour la remise en état des berges, les aménagements résilients et la sécurisation dans la vallée de la Vesdre. "En outre, investir dans des mesures d’adaptation comme celles-ci permettra de réduire significativement les coûts futurs", appuie la ministre Tellier.

Où en sont les chantiers des autres communes impactées ?

La réception provisoire des travaux à Chaudfontaine et Eupen s’est réalisée ce 19 octobre. ©- C.T.

Au total, ce sont une cinquantaine de chantiers qui devraient être terminés pour septembre 2024. "C’est l’objectif qu’on s’est donné", annonce le porte-parole de la SPI, Pierre Castelain. Actuellement, il y a trois chantiers ouverts dans la commune de Limbourg. "Ça va suivre à Verviers et Theux très rapidement." Pour rappel, Dison, Pepinster, Spa, Jalhay, Olne et Trooz aussi sont aussi concernées par ces chantiers.

Les résultats des études de modélisation pour arriver à des solutions plus durables devraient être partagés avec les communes concernées prochainement. Des réunions pour envisager le futur sont d’ailleurs prévues avec les acteurs locaux. La première se déroulera à Theux ce jeudi avec l’administration communale. Les chantiers concernés par le volet Quick Win, sont des chantiers très techniques. "Certains visent à laisser plus d’espace à la rivière, à la laisser déborder à certains endroits parce que nous savons qu’il faut laisser plus de place à l’eau pour éviter qu’elle n’inonde en aval des habitations", souligne Céline Tellier (Écolo), la ministre régionale de l’Environnement et de la Nature.