Immersion dans le quotidien du centre de permis de conduire d’Eupen

Le nouveau centre de permis de conduire d’Eupen reçoit des candidats tous les jours, que ce soit pour le permis théorique, celui de perception des risques ou le permis pratique. Rencontre avec Olivier, le responsable du centre et examinateur, qui nous explique son fonctionnement.

Combien de permis sont passés par jour au niveau pratique ?

Nous faisons 11 à 12 voitures par jour par examinateur (NDLR: il y en a sept). Mais cela dépend du type d’examen (camion, moto, BE…) Nous pouvons par exemple avoir du personnel malade et, dans ce cas, le nombre de permis change, car on ne sait pas remplacer un examinateur rapidement. C’est comme partout, on ne sait pas prédire, les chiffres sont donc variables. Nous ne sommes pas un grand centre.

Et pour l’examen théorique, quelles sont les étapes ?

Le théorique peut être passé dès 17 ans, c’est la première étape. Les candidats doivent prendre un rendez-vous de perception des risques avec des vidéos, il n’est pas possible de le passer avant d’avoir réussi le théorique. Il y a différents risques évoqués dans des vidéos, il faut savoir les cibler. Il existe des exercices sur internet si les jeunes veulent aller s’entraîner. Il est possible de passer ce test deux fois le même jour car il n’y a pas vraiment d’étude, c’est une vidéo avec des risques qui sont visibles. Beaucoup de jeunes viennent passer le théorique directement quand ils ont 17 ans ou 18 ans.

Il existe des adaptations pour les personnes qui ne maîtrisent pas la langue (le français ou l’allemand) ou qui ont par exemple des handicaps pour le passage du permis théorique ?

Dans notre centre, le permis peut se passer en français ou en allemand. Mais il est possible d’aller à Liège afin de se rendre à des séances avec des interprètes en anglais. Pour les personnes dyslexiques et analphabètes, il existe des aménagements pour le passage du permis théorique. Ce sont des séances adaptées pour les "dys", programmées à l’avance, où ils sont une dizaine bien éparpillés dans la salle. Nous (examinateurs) avons l’ordinateur comme eux mais nous n’avons pas la photo. Nous leur expliquons à voix haute la question et les différentes réponses, sans les orienter. Nous synthétisons pour qu’ils comprennent bien. Car dans un test normal, la voix féminine lit la question et le candidat dispose de 15 secondes pour y répondre. Mais beaucoup sont perturbés par ce chrono et si certains prennent plus de temps pour lire, ils n’auront même pas le temps de tout lire que la question sera déjà partie. C’est pour cela que nous avons ces séances adaptées. On leur laisse le temps de bien comprendre et ensuite, c’est moi qui lance le chronomètre. Il faut évidemment avoir un papier d’un centre agréé par le SPW. C’est la même chose pour l’alphabétisation, les écoles spécialisées, etc.

Vous avez un public très jeune, mais des personnes plus âgées passent-elles le permis ?

C’est très rare que des personnes âgées viennent passer le permis pour la première fois. Mais nous avons parfois des dames qui se présentent, qui sont devenues veuves ou qui ont divorcé, et qui souhaitent le passer. Mais c’est de moins en moins fréquent car, dans les nouvelles générations, les deux membres du couple ont généralement le permis. Mais, de nos observations, ce sont plus des dames âgées, qui veulent avoir un moyen de locomotion.

Quels sont les avantages d’un centre d’examen comme celui-ci, qui a été refait entièrement il y a peu de temps ?

En collaboration avec la direction, j’ai été consulté afin de savoir ce dont nous avions besoin. Nous avons des examens pour les camionneurs. Afin de les réaliser, nous disposons d’un nouveau bureau isolé, qui permet de faire passer des examens oraux. Avant, cela n’existait pas, et le bâtiment datait, nous n’avions donc pas de salle spécifique, on devait réaliser ces tests dans le réfectoire. Autre amélioration, j’ai demandé à avoir un espace d’autoévaluation. Quand les candidats viennent passer leur permis pratique, ils doivent faire une autoévaluation sur plusieurs questions. Avant, il était nécessaire d’entrer dans la salle où se fait le passage de la théorie, ce qui pouvait déranger les autres utilisateurs de la salle. Nous avons un petit espace d’autoévaluation bien distinct.

"On a envie de voir que les candidats prennent de bonnes décisions"

Il donne des formations aux futurs examinateurs, chapeautés par l’Autosécurité, qui forme tous les examinateurs de Wallonie.

Afin de pouvoir devenir examinateur pour différentes catégories, il faut réussir différentes agréations: pour la voiture, le camion, le bus. Bernard (prénom d’emprunt) possède différentes agréations, pour toutes les catégories. Certains membres du personnel sont recrutés en externe afin de devenir examinateur, mais d’autres sont recrutés au sein même du groupe Autosécurité, du contrôle technique.

"J’ai commencé à travailler en 1999 dans la boîte, explique-t-il. Après différents postes au contrôle technique, on m’a proposé d’avoir la double casquette: permis de conduire et contrôle. Au bout de 5 ans, il y a eu la possibilité de ne faire que le permis et c’est ce que j’ai choisi. Ce sont deux boulots qui sont vraiment différents, c’est l’opposé. Quand on contrôle des voitures, il y a parfois beaucoup plus de sous en jeu. Par exemple, quand on doit dire à quelqu’un que les 4 pneus qu’il a achetés il y a 3 mois ne sont pas bons, il faut trouver les mots justes, etc. Pour l’obtention d’un permis, on juge un comportement humain, le candidat, qui est le fils de la maman qui est à côté et qui a tout donné pour qu’il y arrive. Cette personne peut ne pas être d’accord avec nous, etc. C’est souvent pour avoir un boulot, certains viennent au dernier moment. Ce n’est pas toujours facile. Mais, globalement, ça se passe super – bien." La durée de l’examen pratique varie. C’est 40 minutes en voiture, 1 h 30 sur les autres catégories (camion, bus…), 30 minutes à moto.

Un métier dans l’humain

Pour les examinateurs, toute la journée (ou presque) est rythmée par le passage de permis avec des candidats. Heureusement, dans la majorité des cas, même si la personne rate son permis, cela se déroule bien. "On a envie de voir que les candidats prennent de bonnes décisions, qu’ils soient attentifs, qu’ils prennent les bonnes précautions pour les manœuvres, etc. On observe beaucoup le regard."

Et qui dit humain, dit parfois erreurs. Dans certains cas, les examinateurs doivent intervenir, si le candidat n’est pas à l’aise avec son véhicule. "En auto-école, c’est le moniteur qui a les doubles commandes pour éventuellement intervenir en cas de problème. Mais en filière libre, nous n’avons pas de moyen d’intervenir. Pendant les examens, pour les voitures classiques, nous devons nous mettre à l’arrière droit de préférence (NDLR: donc derrière le passager) . Si la voiture est petite, à deux portes, ou pour d’autres critères, alors, on peut se mettre à l’avant droit. Dans ce cas, on a le volant à proximité pour agir si par exemple un piéton arrive sur la chaussée ou si la personne ne sait pas gérer sur l’autoroute, à du 120 km/h. Alors, il faut intervenir, ça m’est déjà arrivé."

Il existe des cas d’arrêt d’examen du permis de conduire pratique, mais ils sont bien particuliers. "Par exemple, un franchissement de feu rouge, se mettre à contresens à un carrefour, etc. Il faut constater l’infraction sans aller à l’accident, évidemment."