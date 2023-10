Pourquoi un cyclomoteur a disparu durant cinq heures à Eupen ?

Après plusieurs heures, sans nouvelle du cyclomoteur et de l’individu, le propriétaire s’inquiète et se rend au poste de police pour signaler un vol. "Même par téléphone, l’acheteur potentiel ne peut plus être joint… Celui-ci a laissé sa carte d’identité allemande en gage. Le cyclomoteur fait l’objet d’un avis de recherche", précise la zone de police.

En début de soirée vers 21h, l’individu est de retour chez le vendeur et souhaite être entendu par les agents de police. "Sur place, celui-ci tente d’expliquer aux agents pourquoi l’essai a duré près de cinq heures."

Finalement, l’avis de recherche est annulé et restitué à son propriétaire. Le potentiel acheteur a été entendu sur l’affaire, conclut la zone de police Vesdre-Gueule.