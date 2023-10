Accidents entre un cycliste et une voiture à Raeren et à La Calamine

Ce mercredi vers 15h00, un accident s’est produit entre une voiture et un cycliste à Roetgener Strasse à Raeren. "Le cycliste circule sur le trottoir ou la piste cyclable et il n’est pas vu par le conducteur de la voiture qui s’engage sur la voie publique depuis le parking", décrit la zone de police Vesdre-Gueule. Heureusement, l’accident n’a fait aucune victime. Plus tard dans l’après-midi vers 17h, c’est du côté de La Calamine que l’accident a été constaté, au croisement de la Maxstrasse et de la rue de Liège. Une conductrice roule derrière un cycliste, de 81 ans. Elle ne le voit pas et le percute légèrement. "Le vélo était à l’arrêt, ce qui provoque la chute du cycliste", indique la zone de police.