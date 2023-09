La Stoumontoise Sophie Piedbœuf prend la direction de l’hôpital d’Eupen… avec un grand objectif

Juriste et déjà membre du comité de direction, Sophie Piedbœuf prend la tête de la structure pour y apporter "toutes ses compétences, sa parfaite connaissance de notre institution et de son environnement, ses valeurs et son engagement au projet de notre hôpital", déclare Claudia Niessen.

Pointée comme "moment significatif dans l’évolution de l’établissement de santé", cette désignation doit permettre d’ériger "l’hôpital de demain" au sein de la Communauté germanophone et au cœur de la ville d’Eupen en favorisant "une approche qui place davantage le patient au centre de l’organisation de l’hôpital avec pour objectif d’améliorer l’efficience et la qualité de la prise en charge dès avant l’entrée à l’hôpital jusqu’après sa sortie".

"J’ai été indépendante pendant 15 ans, comme avocate, où j’étais déjà dans ce milieu puisque je faisais du droit hospitalier et du conseil pour les institutions liégeoises (mais pas que), déclare cette Liégeoise d’origine désormais citoyenne de Stoumont (La Gleize) . Je fus responsable du service juridique du CHR Verviers et, depuis trois ans, je suis juriste pour les deux hôpitaux de la Communauté germanophone et membre du comité de direction de l’hôpital d’Eupen."

Sa vision et ses objectifs sont le fruit d’une concertation au sein de l’institution. "Ce n’est pas une vision univoque et solitaire. Cela fait de nombreux mois que nous avons entamé un plan de travail avec différents organes pour repenser l’organisation de l’hôpital. On est conscient du futur, des réformes initiées par le ministre de la Santé, et dans le cadre du développement de l’hôpital, il est évident que l’institution doit elle aussi évoluer pour incarner l’hôpital de demain, tout en restant centrée sur son bassin de soins (et plus largement dans l’Est de la Belgique). C’est un hôpital familial, ce qui implique une réelle cohésion au sein de l’équipe, une proximité avec le patient…"

La nouvelle directrice a l’ambition de pouvoir s’appuyer sur un projet médical "novateur et ambitieux" tout en, on l’a dit, favorisant une approche qui place le patient au centre de l’organisation. "Cela va nécessiter une réorganisation au niveau du fonctionnement et du mode de pensée pour améliorer notre efficience avec la volonté de s’ancrer dans la réalité du terrain."

Toutefois, de nouvelles spécialités ne sont pas encore avancées par Sophie Piedbœuf. "Le but n’est pas de réinventer les choses rapidement et sans réflexion, il est donc un peu trop tôt pour aborder ces sujets. On a la volonté de prendre le temps pour faire les choses correctement afin de proposer une offre de soins qui correspond aux besoins de la population. Ce qui est important également, dans le message qu’on veut faire passer, c’est que la mutation vers un hôpital de demain, si elle est nécessaire, elle ne doit pas être subie. Il est primordial de coconstruire ensemble, avec les médecins, les autres forces qui constituent le cœur de l’hôpital, les patients et les partenaires historiques ou du réseau. Et la démarche d’aujourd’hui le démontre déjà, on a la volonté de donner davantage de visibilité à l’hôpital en passant par une meilleure communication tant en interne qu’en externe."

L’hôpital d’Eupen compte 192 lits agréés et 135 médecins (pour 40 spécialités).