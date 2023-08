Il s’agit de deux femmes, de type européene et à la peau claire. Elles ont une taille d’environ 1,63 mètre et une corpulence normale. Au moment des faits, elles portaient des vêtements de couleurs claires et un foulard couvrant uniquement les cheveux. Elle parlait une langue slave, probablement le russe.

"Pour toute information utile permettant d’identifier ces personnes, veuillez contacter la police judiciaire locale de la zone de police Vesdre-Gueule au 087 45 04 00", demande les autorités par voie de communiqué.