Depuis le barrage, vous aurez une magnifique vue sur le lac, que vous longerez pendant la première partie de votre parcours. Mais vous vous en éloignerez assez rapidement pour vous enfoncer dans la forêt de l’Hertogenwald. Et là, l’ambiance est tout à fait particulière. Car, certes, vous circulerez sur des routes, mais leur accès aux voitures est très limité (à part près du barrage, on n’en a d’ailleurs croisé aucune pendant notre balade). Et, pendant assez longtemps, hormis la route en elle-même, quelques panneaux de signalisation, et l’un ou l’autre arbre abattu, vous ne verrez aucune trace de civilisation. Si vous aimez le calme et la nature, vous allez franchement trouver votre bonheur avec ces conifères qui se dressent de part et d’autre de la route. Par moments, de nombreuses fougères viendront renforcer cette impression de nature sauvage. Et, à part le vent dans les arbres et le chant des oiseaux, vous n’entendrez rien.

Votre quiétude risque toutefois d’être troublée par votre opérateur téléphonique qui vous envoie un message pour vous souhaiter un bon séjour en Allemagne. Car, si vous n’irez pas vraiment en balade chez les Teutons, vous allez flirter avec la frontière au niveau du point-nœud 28. (ce ne sera qu’une question de mètres).

Au cœur des Fagnes

Quand vous serez plus ou moins à la moitié de votre itinéraire, le décor va totalement changer. Vous quitterez la forêt pour vous retrouver dans un décor typique des Hautes Fagnes. Ici, les conifères laissent place à de grands espaces qui, pour la plupart, sont des tourbières. Encore une fois, vous aurez un peu l’impression d’être seul au monde (sauf si 1 400 autres touristes décident de faire la même balade que vous).

Autre avantage des Hautes Fagnes : si on dit que c’est un plateau, c’est parce que c’est plat. Et ça vous fera du bien de quitter des routes qui, par moments, montent et descendent correctement, pour souffler un peu.

Quand vous arriverez à côté du point-nœud 53, vous pourrez d’ailleurs lâcher votre vélo (pensez à prendre un cadenas avec) pour vous aventurer sur les fameux caillebotis et vous enfoncer un peu plus dans les Fagnes.

La dernière partie sera un peu plus «forestière». Vous retrouverez les conifères et les routes qui montent et qui descendent. Si vous êtes attentif, vous verrez l’un ou l’autre petits sentiers qui quittent la route pour vous emmener au bord d’un petit cours d’eau, le Getzbach. Vous pourrez vous y arrêter et faire une petite pause. C’est franchement agréable.

Sur la fin de l’itinéraire, qui est plutôt plate, vous longerez le lac pendant quelques centaines de mètres avant de retourner à votre point de départ.

La balade en pratique

Pour qui ?

Longue de 27 kilomètres, cette balade présente tout de même un dénivelé positif cumulé de 438 mètres. Ce qui n’est pas mal, mais il n’y a aucune grosse montée. L’itinéraire reste donc relativement accessible.

L’accès aux routes autour du barrage de la Vesdre étant restreint, le parcours est également très sûr.

Comme certaines portions de l’itinéraire ne sont pas asphaltées, nous vous conseillons d’avoir au moins un vélo tout chemin.

Quel itinéraire?

Pour réaliser ce parcours, nous nous sommes basés sur le réseau points-nœuds. Voici l’itinéraire à suivre : 41, 42, 43, 46, 28, 49, 52, 53, 54, 55, 41.

Où se désaltérer après la balade?

Après votre balade, vous pourrez aller prendre un rafraîchissement au Wesertalsperre.

Notre balade à vélo, autour du barrage d'Eupen. ©Wesertalsperre

Quand votre balade sera terminée, vous pourrez aller boire un verre, et même manger un bon repas, histoire de reprendre des forces, au Wesertalsperre (ça signifie tout simplement «Barrage de la Vesdre»). Situé juste au-dessus du barrage, cet établissement dispose d’une terrasse qui offre une vue imprenable sur le lac et la forêt.

Si les plus jeunes ont encore besoin de se défouler un peu, ils pourront profiter de la plaine de jeu.

Et grâce au parking vélo, vous pourrez profiter de votre pause en toute quiétude.

Que faire à Eupen ?

Notre balade à vélo, autour du barrage d'Eupen. ©Philippe Labeye

On ne va pas vous le cacher, il n’y a pas des milliards d’activités du côtédu barrage de la Vesdre, à part la Climbing Tower (voir ci-contre) et le sentier didactique Foxy. Mais si vous allez jusqu’à Eupen, vous pourrez découvrir des bâtiments qui remontent à l’époque de l’industrie du drap. Vous aurez également la possibilité de faire du karting ou de jouer au minigolf. Et si vous n’avez pas encore assez roulé à vélo, le bike park vous permettra de faire de la descente à VTT.

A ne pas manquer

Le barrage de la Vesdre

Notre balade à vélo, autour du barrage d'Eupen. ©EDA

Construit entre 1936 et 1949, le barrage de la Vesdre est haut de 66 mètres. Contrairement à Bütgenbach, il est interdit de se baigner ou de pratiquer des sports nautiques sur le lac de la Vesdre, car son eau est destinée à la consommation.

Les Hautes Fagnes

Notre balade à vélo, autour du barrage d'Eupen. ©EDA

Le plateau des Hautes Fagnes, qui s’étend à l’intérieur d’un carré formé par Montjoie, Eupen, Malmedy et Spa, bénéficie de mesures de protection depuis 1957, ce qui en fait le plus ancien parc naturel de Belgique.

La climbing tower

Notre balade à vélo, autour du barrage d'Eupen. ©Ostbelgien

Ancienne tour panoramique, la climbing tower est aujourd’hui, comme son nom l’indique, destinée à l’escalade. Avec ses 33 mètres de haut, elle constitue d’ailleurs le plus haut mur d’escalade de l’Euregio.