Sous bracelet électronique, il tente d’échapper à un contrôle routier à Eupen

Ce mardi, les services de la zone de police Vesdre-Gueule ont procédé à un contrôle routier rue de l’Industrie à Eupen. Vers 15 h 30, une voiture a tenté d’échapper au contrôle et a fui par rue de Herbesthal. La voiture a dépassé à plusieurs reprises d’autres véhicules par la gauche et par droite, n’hésitant pas à rouler sur la piste cyclable et le trottoir. Elle a ensuite pris la direction de l’autoroute vers Aix-la-Chapelle, avant de sortir à Eynatten et de faire un accident. Le véhicule était seul en cause. Un homme se trouvait au volant et une femme enceinte était assise sur le siège passager avant.