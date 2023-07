Les musiques tyroliennes colorent Eupen

Entre averses et rayons de soleil, la Fête Tyrolienne, à Eupen, a encore attiré de nombreux amoureux du folklore en ville basse lors des concerts gratuits en extérieur et des soirées sous chapiteau ce samedi. Et il en sera de même demain dimanche.

La 41e édition de la fête du Tyrol à Eupen entre pluie et éclaircies en 2023 avec la région de Brunico dans le Sud du Tyrol. ©Cindy Thonon

Eupen a invité une ville italienne, Brunico, située au cœur d’une région du Sud du Tyrol. "Elle se trouve aux limites des Dolomites." En 2018, c’était la première fois qu’une région du Tyrol italien était présente. "Maintenant, c’est notre intention d’inviter à tour de rôle une région du Tyrol du Sud et du Nord. C’est une façon de découvrir leur région, leur folklore, leurs chants et leurs différentes danses."

La 41e édition de la fête du Tyrol à Eupen entre pluie et éclaircies en 2023 avec la région de Brunico dans le Sud du Tyrol. ©Cindy Thonon

Des vedettes venues d’Italie

Le comité a réussi à accueillir, cette année encore, des vedettes incontestables du folklore tyrolien du Sud. "La première, c’est Graziano Facchini. Les deuxièmes, ce sont Norbert Rier et son fils Alexander, qui viennent du groupe Kastelruther Spatzen. Ce sont des chanteurs remarquables", pointe le président. Deux têtes d’affiche pour assurer la soirée de ce samedi. Plus tôt dans l’après-midi, c’est le duo Die Südtiroler Mander qui a mis une ambiance de folie, d’abord sous la pluie et ensuite sous le soleil, devant un public conquis. L’ambiance tyrolienne fait encore vibrer Eupen pour cette 41e édition ! Et si vous en doutez, il vous reste une journée, ce dimanche 30 juillet, pour en être convaincu.

Comme chaque année, des associations dans le secteur du handicap recevront d’importantes dotations. En 2023, il s’agira de la Croix-Rouge de Saint-Vith et du groupe Wir für euch (Nous pour vous, en français).

Infos: eupener-tirolerfest.com