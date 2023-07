Des pickpockets en repérage dans un bus

Il était peu après 17 heures quand cet usager a été interpellé dans le bus par un membre d’un groupe de trois personnes qui se trouvaient également à bord et qui lui demande – "dans un français approximatif", indique la police – où se trouve la gare d’Eupen. Il lui répond mais le bus arrive déjà à la gare. Tout le monde en sort et c’est là que la victime est entourée et qu’une des trois autres personnes tente de lui voler son portefeuille. Heureusement, l’homme s’en rend compte immédiatement et, après la discussion qui s’ensuit, récupère son portefeuille, alors que le groupe de trois personnes en question file à pied.