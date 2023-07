Arnaques en ligne lors d’une vente et pour un prêt en France

La première victime, une dame, a déclaré avoir voulu vendre un article sur le site Etsy. Elle a alors été contactée, via ce site, par une personne qui lui a demandé son adresse e-mail, sous prétexte qu’elle ne parvenait pas à acheter l’article en question. Après avoir donné son adresse électronique, elle a reçu un courriel qui semblait provenir de l’équipe commerciale du site Etsy et qui contenait un lien et la demande de cliquer dessus. La dame bientôt arnaquée a obtempéré.