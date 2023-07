Deux ans de prison pour une quarantaine de vols commis fin 2022 en Communauté germanophone

Le principal coupable a bénéficié d’une absorption de la peine. Il avait déjà été condamné par le tribunal de Verviers pour des faits commis durant la même période. Il écope donc d’une peine supplémentaire de deux ans de prison et 800 euros d’amende.

Si le parquet avait requis une peine de quatre ans d’emprisonnement à son encontre pour récidive légale, le tribunal a suivi la ligne de défense de son avocat qui plaidait en faveur de cette absorption de la peine.

Détenu depuis novembre, le jeune homme de 21 ans était le seul des quatre prévenus à s’être présenté devant le tribunal correctionnel d’Eupen et à s’être excusé auprès des trois parties civiles présentes. Arrivé en Belgique il y a deux ans et sans possibilité de travailler légalement, il vivait de vols et de travail au noir.

Ses trois complices qui ont commis moins de faits devront, eux, purger des peines de prison d’une durée variant entre six mois et un an. Chacun devra également s’acquitter d’une amende de 800 euros.