Au total, ce ne sont pas moins de 48 faits qui sont reprochés au quatuor. Le prévenu principal, un jeune homme de 21 ans, est arrivé en Belgique il y a deux ans. Sans possibilité de travailler légalement, il vit de vols et de travail au noir. Lors de l’audience, il s’est excusé auprès des trois parties civiles présentes.

Le parquet a requis une peine de quatre ans d’emprisonnement à l’encontre du jeune homme en état de récidive légale. Pour les trois autres, qui ont commis moins de faits, les peines réclamées par le ministère public varient entre six mois et un an.

Déjà condamné à Verviers

La défense demande, elle, une absorption de la peine, le jeune homme ayant été condamné deux fois par le tribunal correctionnel de Verviers à une peine totale de 36 mois de prison pour des faits commis durant la même période infractionnelle. Elle considère donc que les faits reprochés à son client participent à la même intention délictueuse que celle pour laquelle il a déjà été jugé. Par conséquent, elle appelle le tribunal d’Eupen à prendre en considération la sanction infligée par le tribunal de Verviers.

Si le parquet eupenois estime qu’il doit y ajouter une mesure répressive, l’avocat de la défense l’invite aussi à tenir compte des mois passés en détention préventive par son client, incarcéré depuis le mois de novembre 2022.

Le jugement est attendu pour le 18 juillet.