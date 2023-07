La piscine Lago d’Eupen se focalise sur sa réouverture, mais quand ? Et ailleurs, quelles sont les piscines ouvertes ?

La Ville espère désigner les entreprises dans les prochaines semaines afin d’entamer le chantier de rénovation "d’ici quelques mois". "Dans ce triangle entre les assurances, la Commune et celui qui a reçu le bail d’emphythéose (NDLR: Wetzlarbad AG) , nous avons rencontré de vrais soucis administratifs. Trouver les bonnes solutions ne fut pas si simple que cela. Entre-temps, nous avons réétudié l’efficacité énergétique de la piscine en développant un nouveau concept pour disposer d’une piscine plus économe en énergie (avec, entre autres, des panneaux photovoltaïques). Ce ne sera pas seulement une rénovation. C’est un gros raccourci d’une longue et compliquée affaire", reconnaît-elle.

La piscine d’Eupen en août 2021... ©EdA LABEYE Philippe

Les indemnisations obtenues à la suite des inondations ne couvriront pas le coût des travaux. Et la bourgmestre refuse de s’avancer sur d’éventuels délais. "J’ai toujours été très prudente sur les dates. D’expérience et suite à tout ce qu’on a vécu avec les assureurs mais aussi vu la disponibilité des entreprises et certaines pénuries sur le marché, je ne peux donner de date (ni même une année d’ouverture). D’autant qu’on va peut-être trouver de nouveaux dégâts lorsqu’on va débuter le chantier. On a déjà vécu tellement de choses…"

Au printemps 2025 ?

Devenue échevine des Sports pour la Ville d’Eupen le 23 janvier dernier, remplaçant Werner Baumgarten, Alexandra Barth-Vandenhirtz chapeaute également la Régie communale autonome Tilia. Elle confirme l’intérêt d’un contre-expert pour obtenir davantage des assurances, ainsi que les nouvelles mesures énergétiques qui ont engendré un nouveau round de négociations avec les entreprises. "Le groupe Wetzlarbad regarde, pour l’instant, les offres des entreprises afin de fixer les montants. On espère une adjudication fin août. Pour ce qui concerne les espaces verts, cela ira plus vite car ils seront effectués par les services de la Ville d’Eupen. On débuterait dans le courant du mois de septembre."

Si aucune date d’ouverture n’est avancée par l’échevine (cela pourrait être fin 2024 si aucun problème n’est rencontré, un pari que personne n’ose prendre à la Ville d’Eupen), le printemps 2025 est déjà coché à son agenda… et celui-ci diffère de celui du concessionnaire.

En effet, le manager régional Est pour Lago est plus optimiste. "Nous sommes en train de finaliser l’analyse des offres des entrepreneurs, on espère attribuer les lots le plus vite possible et débuter les travaux dans les meilleurs délais. Il y a beaucoup à refaire, surtout au niveau des installations techniques. On vise une réouverture dans un an, à l’été 2024." Ambitieux.