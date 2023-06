Une aide d’un million d'euros pour créer un parc urbain entre la Vesdre et la Helle à Eupen

La ministre de l’Environnement et de la Nature Céline Tellier (Écolo) était justement à Eupen ce 20 juin dans le cadre d’une première visite officielle dans la capitale de la Communauté germanophone. Elle a pu prendre connaissance des plans eupenois, sachant que la candidature d’Eupen a obtenu le meilleur score lors de l’appel à projets, ce qui lui permet de bénéficier d’un soutien de 987 092 € de la part de la Région wallonne (17 lauréats se partageront une enveloppe de 12,1 millions d’euros pour créer 45,39 ha de nouveaux espaces verts en Wallonie, un budget débloqué dans le cadre du Plan de Relance de la Wallonie).

"Le parc est une pièce d’un grand puzzle pour rendre notre ville plus résiliente pour les défis du futur. Le projet permet à nos citoyens et citoyennes de toute la ville basse de profiter d’une amélioration de leur qualité de vie", a commenté la bourgmestre d’Eupen, Claudia Niessen, par voie de communiqué. Elle nous déclarait d’ailleurs, le 9 juin dernier, le début de divers travaux dans la ville basse pour ce mois d’août.

Céline Tellier a pour sa part estimé que "chaque mètre carré de béton enlevé et remplacé par la nature est une victoire vers une société plus robuste. La nature est notre meilleure alliée car elle nous rend d’irremplaçables services 100% gratuits pour lutter contre les canicules et les inondations, par exemple". Un constat corroboré par le ministre du Climat, Philippe Henry.

Notons que le premier chantier "quick win" (une première série de 46 travaux "quick win" est lancée sur les communes de catégorie 1, les plus impactées par les inondations de juillet 2021, pour un budget total de près de 15 millions d’euros) sera réalisé dans la Vesdre d’ici la fin de l’été, pour supprimer un seuil et un barrage en aval du pont national sur la Haasstrasse (près de la câblerie) à Eupen Cela devrait permettre de réduire la hauteur de l’eau et offrir une meilleure protection en cas de crue.