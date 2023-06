Un week-end de découvertes musicales au cœur de la ville d’Eupen

Ces 3 et 4 juin 2023, l’Eupen Musik Marathon lancera la saison des festivals en plein air avec une programmation comme à son habitude très éclectique. Rock, pop, électro, musique classique, musique du monde, jazz, blues: tous les genres seront représentés par la quarantaine d’artistes qui animeront pas moins de sept scènes le dimanche, dans les rues, parcs et cours de la ville basse. "Cela fait tout le charme du festival. Cela permet de profiter de l’ambiance de la ville, plus familiale, et de concerts plus intimistes", pointe Konstanze Keller, chargée de communication pour l’association organisatrice, Chudoscnik Sunergie (également derrière la programmation culturelle de l’ancien battoir, "Alter Schlachthof"). "On a vraiment une programmation qui est un mixte entre des artistes nationaux, internationaux et locaux. Dans les années 2000, on a pu attirer de plus grands noms, mais ces dernières années, il y a un petit retour aux sources. On a envie de promouvoir des artistes locaux en leur offrant une scène."