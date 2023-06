Fagnes : la ministre Tellier sur les lieux de l’incendie (photos & vidéo)

Le commandant Francis Cloth (zone DG 6 de la Communauté Germanophone) et René Dahmen chef du cantonnement du DNF d’Elsenborn ont reçu dans l’après-midi la ministre wallonne de l’Environnement, Céline Tellier (Écolo). Ils lui ont retracé, images à l’appui, l’intervention conjointe de leurs équipes depuis le lundi soir.

L’homme du feu a souligné la bonne collaboration avec le DNF: "c’était très important de savoir les endroits à protéger et ceux qui l’étaient moins". René Dahmen a notamment pointé que les travaux de restauration entrepris pour enlever la partie superficielle de la molinie, et permettre aux autres graines de germer, avaient été très bénéfiques. "Ce qui est très noir, c’est la molinie, quand elle brûle cela produit une chaleur intenable, tandis que la végétation de la lande donne des flammes plus basses et faciles à gérer."

La ministre a quant à elle assuré qu’elle allait faire le point avec sa collègue en charge de l’Intérieur sur les moyens nécessaires "pour renforcer notre résistance face par rapport à ces dérèglements climatiques qui vont amener davantage de phénomènes de ce type dans les prochaines années."