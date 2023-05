Incendie dans les Fagnes: 110 pompiers durant la nuit

Ce mercredi 31 mai 2023, à 6 h, le Gouverneur de la Province de Liège a réuni le Comité de coordination provincial à Eupen. "Toute la nuit, 40 pompiers belges et 70 allemands ont continué à lutter contre les flammes. Ils étaient renforcés par la protection civile, la zone de police Vesdre-Gueule, la police fédérale et le Département Nature et Forêt (DNF) de la Région wallonne. Actuellement, il n’y a plus de front de flamme actif mais plusieurs foyers localisés persistent. La surface des opérations est de 200 hectares. La surface partiellement brûlée reste limitée à 155 hectares", indique la cellule du Gouverneur, précisant que les hélicoptères belges ont repris leurs opérations à 7 h 30 et que deux autres appareils "demeurent en stand-by au Pays-Bas et en Allemagne en cas de reprise d’un front de flammes dans la journée". La situation devrait cependant "rester sous contrôle si la météo reste favorable".