Début des travaux pour le nouveau complexe des Archives de l’État à Eupen

La Régie des bâtiments investit environ 7,2 millions d’euros dans ces travaux qui comprennent la restauration de l’immeuble classé à front de rue, la rénovation et le reconditionnement de l’annexe existante et la construction d’une annexe supplémentaire. "Avec ce chantier, la Régie des bâtiments poursuit la modernisation de son patrimoine. Ici, à Eupen, au service des archives du royaume. Une bonne gestion des informations dans des conditions optimales fait aujourd’hui partie d’une organisation publique moderne. L’objectif de ces travaux est d’augmenter la capacité d’archivage des Archives de l’État de la Communauté germanophone et de mettre à leur disposition un complexe rénové et plus moderne qui permettra au personnel de travailler dans des meilleures conditions ainsi que de mieux accueillir les concitoyens, mais aussi répondre aux nouvelles performances énergétiques." déclare Mathieu Michel.

Ce projet comprend de nombreux aspects d’amélioration énergétique comme l’installation de nouveaux châssis avec vitrage isolant pour l’annexe existante et la nouvelle annexe, la restauration des châssis existants (ou remplacement à l’identique si nécessaire) avec vitrage isolant, pare-soleil et acoustique pour la façade avant, lsolation thermique de toutes les toitures, des façades de l’annexe existante et la nouvelle annexe. Mais aussi la mise en place d’un éclairage LED, l’aménagement d’un système de ventilation avec récupération de la chaleur, l’installation d’un bassin d’orage, et l’installation de panneaux photovoltaïques (à l’étude) et de bornes de recharge pour voitures électriques. Sans oublier que tout le complexe sera également accessible aux personnes à mobilité réduite.