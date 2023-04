Eupen: ils prennent la fuite à pied par la Helle après une course-poursuite avec la police

Ce mardi 11 avril, une patrouille de la zone de police Vesdre-Gueule a croisé une voiture suspecte à Eupen, au niveau de l’Olengraben. Les agents ont fait demi-tour et ont suivi le véhicule en direction de la ville basse. La voiture roulait sur le Selterschla jusqu’au parking du Quartumzentrum à une vitesse excessive. "Là, elle fait un faux demi-tour (retour rapide en arrière) et heurte une pierre", précise la zone de police. La voiture a été endommagée et les deux occupants décident alors de prendre la fuite à pied... la rivière la Helle. "Les deux hommes ont pu être rattrapés et interpellés par les services de police. Il s’avère que le conducteur était sous l’emprise de stupéfiants." La voiture a été saisie.