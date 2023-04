Eupen: avis de recherche lancé par la de police pour un cambriolage

Mercredi matin, entre 11h00 et 11h15, deux personnes, un homme et une femme selon les témoins, se rendent à l’arrière d’une maison à Kettenis (Eupen), rue d’Aix la Chapelle, indique la zone de police Vesdre Gueule. Les suspects brisent la vitre de la porte de la terrasse et s’introduisent à l’aide de la poignée à l’intérieur, la maison est fouillée. "À première vue, des bijoux sont dérobés. Des témoins voient alors les deux suspects prendre la fuite en direction de Hoeschhof".