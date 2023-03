L’Eupenois Thierry Dobbelstein à la tête des jésuites d’Europe francophone

Le nouveau numéro 1 des jésuites francophones occidentaux vient donc d’Eupen où il est né le 22 mai 1968. Ensuite, il fut élève du collège Saint-François-Xavier de Verviers où il a fait ses études et où il découvre la Compagnie de Jésus et la spiritualité ignatienne, notamment grâce aux équipes de la Communauté de Vie Chrétienne (CVX) jeunes. Il entre au noviciat des jésuites à Wépion en 1988, après un premier cycle de sciences physiques à l’Université Catholique de Louvain-la-Neuve.

Après le noviciat, il entreprend un second cycle de sciences physiques. Suivent deux années de philosophie (Namur et Paris) et deux années comme enseignant à Liège. Cité ardente où il travaille pendant quinze années dans l’enseignement et à la pastorale des jeunes. Il a été supérieur de la communauté de Liège à partir de 2009.

En 2016, il est nommé assistant (socius) du Provincial des jésuites de Belgique méridionale et du Luxembourg et participe à la fondation de la nouvelle Province jésuite d’Europe occidentale francophone (EOF) qui réunit la France, la Belgique francophone, le Luxembourg, la Grèce et Maurice. En 2017, il devient ainsi l’assistant du premier Provincial de la nouvelle Province EOF.