Eupen: La scolarité des élèves germanophones malades de longue durée sur le tapis

Ce vendredi 10 mars, l’ASBL ClassContact invite tous les élèves de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) à enfiler leurs plus beaux pyjamas en classe, en soutien aux enfants malades de longue durée. Le pyjama représente les jeunes qui n’ont pas la possibilité d’aller à l’école et sont déscolarisés à cause d’un problème de santé. Ils passent leur journée soit à la maison, soit à l’hôpital. En 2022, ce sont près de 1 000 écoles et classes qui ont répondu à l’invitation.