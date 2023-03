Mort retrouvé sur l’autoroute: il aurait fait marche arrière à Eupen pour achever ses deux victimes

On en sait désormais un peu plus sur les circonstances qui entourent le drame qui touche Eupen ce jeudi matin. Pour rappel, la nuit de mercredi à jeudi vers 1 heure, un homme a été retrouvé mort sur l’autoroute E40, Mais tout a débuté plus tôt dans la soirée au niveau de la promenade réservée aux piétons et cyclistes sur la Nöretherstrasse à Eupen, à quelques dizaines de mètres de la route d’Aix-la-Chapelle. Là, l’homme âgé de 40 ans a intentionnellement renversé avec sa voiture deux voisines Eupenoises. Comme le révèlent nos confrères de la RTBF, l’Eupenois aurait même, selon les premiers éléments de l’enquête, effectué une marche arrière pour achever ses victimes avant de prendre la fuite à pied et de vraisemblablement se suicider en se jetant sur l’autoroute. Quant aux dames, elles sont grièvement blessées. Une d’entre-elles a son pronostic vital toujours engagé.