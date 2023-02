"Le 20 décembre 2022 entre 22 h 10 et 23 h 00, à Eupen, trois individus ont commis une tentative de vol et deux vols avec effraction dans des commerces situés dans la Gospertstraße."

Venus de Liège

"À un moment, les auteurs ont pu être filmés par les caméras de surveillance alors qu’ils tentaient de forcer l’ouverture d’une porte.

L’enquête a révélé que les auteurs avaient pris le train depuis la gare de Guillemins à Liège pour se rendre à Eupen. Ils ont alors été filmés en déambulant à différents endroits dans la gare."

Description des trois suspects

"Le 1er individu est de corpulence forte et a le visage rond. Il a les cheveux foncés rasés sur les côtés. Au moment des faits, il était vêtu d’un pantalon de sport noir et d’une veste à capuche noire avec des empiècements orange. Il était en possession d’un petit sac à bandoulière gris clair.

Le 2e individu est de corpulence normale. Il a les cheveux foncés et d’épais sourcils. Au moment des faits, il portait une veste noire à capuche, un pantalon de sport noir avec des lignes blanches, des baskets claires et un bonnet noir de marque Nike. Il était en possession d’un sac à dos noir avec des inscriptions blanches de marque Kaytan.

Le 3e individu est de corpulence normale et a les cheveux foncés bouclés et plus courts sur les côtés. Il a les lèvres charnues. Au moment des faits, il portait un pantalon tricolore, assorti à sa veste de training de marque Lacoste à motifs géométriques bleus, blancs et noirs avec le logo d’un crocodile dans le dos."

Appel à témoignages

La police fédérale demande à toute personne qui pourrait disposer de "plus d’informations à propos de cette affaire" de prendre contact avec elle au numéro de téléphone gratuit 0800/30 300 (depuis l’étranger, composer via le 0032 2 554 44 88) ou via un formulaire disponible sur son site Internet police.be.