Retour du Rosenmontag sous le soleil dans la ville haute et la ville basse d’Eupen (Photos et Vidéo)

C’était le retour du Rosenmontag (lundi des roses) à Eupen, après deux années d’absence, c’est une journée que tout le monde attendait et elle s’est déroulée sous un grand soleil. "Enfin, c’est un sentiment incroyable ! Les gens sont avares de cette ambiance", lâche Gilbert 1er, le précédent Prince carnaval d’Eupen de 2020-2022. Les températures fraîches du début de l’après-midi n’ont pas découragé les carnavalistes, "nous avons cette fois-ci, de nouveau 3 500 personnes actives qui ont formé le cortège. On a une soixantaine de chars", se réjouit Pierre Simon, président du comité organisateur. Des participants venus d’Eupen, "il doit y en avoir une quarantaine", et d’autres venus des villages alentour comme Hauset ou des communes proches comme Raeren. Le public aussi était au rendez-vous, les rues étaient remplies de spectateurs déguisés pour la majorité, quand ce n’était pas un costume de la tête aux pieds qu’ils revêtaient, c’était un petit accessoire ou encore des grimages.