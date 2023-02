Alain Brock a vécu son premier carnaval d’Eupen… à 9 mois! Depuis, il en compte 53

Pur Eupenois, il y est né et officie comme directeur marketing pour la Ville. Mais ce n’est pas la seule plume à son chapeau. "J’ai été prince en 2005 ; je suis président de la garde princière d’Eupen (la société la plus ancienne, de 1927) depuis 7 ans ; je suis président depuis 1996 du groupe privé carnaval Gout te Vout qui fête ses 4 x 11 ans cette année, un groupe qui participera au cortège avec 103 participants déguisés en Joker (l’un des plus gros groupes) ; et je suis vice-président du groupement des anciens princes d’Eupen." Vous n’en avez pas assez ? "Ah oui, je suis également attaché de presse pour l’organisation AGK du carnaval… En fait, toute une partie de ma vie tourne autour du carnaval."

Et cela débute dès le mois de juin, pour entamer la préparation avec son groupe. "On détermine les costumes pour la session suivante. Comme nous sommes plus de 100, nous devons nous y prendre tôt afin d’avoir les tissus, de savoir ce qu’on monte comme char, etc. Fin août, juste avant la rentrée, on se regroupe auprès du responsable des costumes (qui a souvent des idées pertinentes) pour prendre nos mesures."

Les spécificités d’Eupen

Et Alain Brock préserve toute son énergie pour les rendez-vous eupenois. "On part de temps en temps assister à une Kappensitzung à Cologne, sinon on reste sur Eupen. C’est un carnaval rhénan (avec son prince et ses deux pages) qui mise sur la convivialité, sur l’amusement, sur le fait de vivre et de fêter la vie. Le carnaval fait partie de notre culture, en tant qu’Eupenois. Le meilleur moment ? C’est évidemment le cortège du Rosenmontag. C’est le sommet, celui où on voit tous les chars, les costumes que les carnavalistes ont préparés pendant des semaines et des mois. En plus, au niveau touristique, ça attire toujours un monde fou. C’est une très belle publicité pour la ville d’Eupen. On est ensemble, on passe une journée inoubliable."

Et les Eupenois, comme les autres carnavalistes de notre région, trépignent d’impatience après deux ou trois ans de disette. "On s’est rendu compte, lors des différentes soirées déjà passées (dont la proclamation du prince, avec 700 carnavalistes dans la même salle), que les gens ont envie de fêter le carnaval. Et je dois dire que ça nous rassure, en tant qu’organisateurs, car on s’est posé pas mal de questions."

Et les réponses ne tarderont pas à confirmer la tendance: le carnaval a plus que jamais la cote.