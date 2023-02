Ils avaient agressé un chauffeur de Taxi à Eupen et risquent la prison

Les deux hommes avaient appelé un taxi. Le prévenu principal explique qu’ils lui ont demandé de s’arrêter pour charger une troisième personne, qui n’est jamais arrivée. En l’attendant, ils sont sortis fumer. C’est à ce moment-là que l’autre prévenu aurait porté un coup à l’arrière de la tête du chauffeur.

Les deux hommes sont aussi poursuivis pour différents vols ainsi qu’un abus de confiance. Ils auraient dérobé de l’argent sur le compte de l’ex-compagne du prévenu principal qui avait obtenu sa carte bancaire et son code secret. Le jeune homme de 28 ans doit aussi répondre de faits de drogues ainsi que de dégradations. Le ministère public a réclamé une peine totale de six ans et deux mois pour le principal prévenu, qui minimise son implication. Le montant total du préjudice réclamé par les parties civiles s’élève à près de 13 000 euros.

Pour le second, absent lors de l’audience mais représenté, il réclame une peine de 3,5 ans de prison qui peut être assortie de sursis probatoire pour la moitié de la peine. Son avocat plaide plutôt en faveur d’une peine de travail. Jugement le 6 mars.