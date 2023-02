Du prêt-à-porter pour hommes et dames chez Yossy à Eupen

La collection va suivre les saisons. "Comme nous avons un très grand choix de vêtements sur ce large espace de vente, on va régulièrement en collection. Donc on va souvent renouveler la gamme." Pour Johann Schmetz, ce type de magasin n’est pas une première. "En fait, j’étais déjà associé dans le précédent magasin qui était ici. Puis, une fois que cela s’est terminé, j’ai voulu continuer et seul, cela aurait été difficile. C’est pour cela que je me suis associé à Silvain Dumoulin, qui est également dans le métier du prêt-à-porter depuis plusieurs années (avec Black Lemon Store)."

Le magasin a été refait totalement, "pour qu’il soit le plus accueillant possible tant au niveau de la déco que dans les espaces avec des endroits cosy où l’on peut s’asseoir. Il y a également des cabines d’essayage séparées pour les dames et les hommes."