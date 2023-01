Réouverture de la maternité à Eupen mi-2023

Fin septembre 2021, la maternité d’Eupen fermait " provisoirement " ses portes par manque de personnel (un manque de gynécologues). L’hôpital Saint Nicolas d’Eupen disposait alors de douze lits agréés (un chiffre qui est toujours bien d’actualité) et accueillait de 400 à 450 naissances par an. Les futures mamans étaient alors redirigées vers la Clinique CHC Heusy, rue du Naimeux à Verviers. Les deux établissements étant partenaires depuis 2015 et faisant partie du même réseau depuis un an: Move.