Marco 1er est le nouveau prince carnaval eupenois (vidéo)

Marco Demonthy, âgé de 26 ans, est plâtrier indépendant dans la vie. En couple avec Marie-Laure Rodheudt, il aime le handball, le football mais surtout le carnaval où il fait partie de l’équipe du bien connu Mike Nüchtern mais aussi du groupe des KKG Micky-Mäuse Eupen. Il a déjà été élu petit prince de Kettenis en 2006.

Il sera accompagné lors de cette session carnavalesque par ses deux pages. À commencer par Gina Hermanns, âgée de 21 ans, et qui est institutrice primaire à l’école fondamentale PDS à Eupen. Elle aime évidemment aussi le carnaval et est danseuse au sein des Kgl. Stadtwache Grün-Weiss. L’autre page est Anouk Mattar. Âgée de 24 ans, elle est institutrice maternelle à l’école fondamentale SGO d’Eupen. Elle aime aussi danser et est entraîneuse chez les Kgl. Stadtwache Grün-Weiss.

Ce trio sera accompagné par le maréchal Mike Thissen, 34 ans, qui est autrement connu comme étant le chanteur Mike Nüchtern. De quoi mettre l’ambiance dans le groupe avec celui qui travaille à la câblerie, qui est bien connu aussi du côté de l’AS Eupen et qui fut le prince Mike 1er en 2015. Il y a aussi la présence du maître de cérémonie Kay Delsemmé, âgé de 28 ans et qui travaille à la commune d’Eupen comme métallurgiste. Sans oublier le trésorier Loris Pohlen, âgé de 25 ans, et qui est employé dans l’entreprise Pohlen AG.