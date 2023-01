Les voeux et les priorités de nos bourgmestres pour 2023 (21): Claudia Niessen, à Eupen

Dans la capitale de la Communauté germanophone, la bourgmestre Claudia Niessen entrevoit une année 2023 qui va mêler reconstruction et nouveaux projets. " En premier lieu, je souhaite à la population eupenoise d’avoir plus globalement une bonne santé, qui est une valeur importante et qu’il ne faut pas jeter. Mais je souhaite aussi que cette année nous apporte de la sérénité et de la satisfaction de ce que l’on a déjà. Car même si certains d’entre nous ont peu, par rapport à différents endroits dans le monde, nous avons beaucoup et nous ne vivons pas si mal.