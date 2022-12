La police lance un appel à témoin d'un auteur de vol avec violence à Eupen

Les faits se sont déroulés le mardi 20 décembre entre 14h15 et 14h30, rappelle la zone de police Vesdre-Gueule. On vous en parlait dans notre édition du 21 décembre, Une femme âgée de 76 ans rentre dans son appartement, rue Gospert. Une personne frappe à la porte, c’est un homme qui demande après une autre résidente avant de la faire basculer et pousser la porte d’entrée. Il saisit le bras de la victime, la menace avec un pied-de-biche et la traîne à l’étage supérieur. L’agresseur vole des bijoux et de l’argent. La victime parvient tout de même à se libérer et court dehors dans la rue. L’agresseur prend alors la fuite en direction de Postpark.