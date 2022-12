Ils se font remarquer deux fois auprès de la police

Un peu plus tard dans la nuit, vers deux heures, la police a été appelée suite à une altercation à la gare. Et les policiers sont tombés à nouveau sur les deux Français en pleine querelle avec un Eupenois de 21 ans. Ce dernier, passablement ivre, n’était vêtu que d’une chemise. Un des Français a alors donné sa veste temporairement au garçon. Mais rapidement, il a estimé que cela devenait sa veste et partait avec. Les Français se sont alors interposés et la tension est montée. La police, ayant vu les deux hommes avant, a reconnu la veste et l’a rendue au propriétaire. Et le jeune homme Eupenois et ivre de conclure en disant simplement et en rigolant : "oups"!